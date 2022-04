Le POCO F4 GT est officiel : d'énormes performances qui feront plaisir à votre portefeuille

Comme souvent, POCO casse encore un peu plus les prix pour son lancement avec des offres à 499 € et 599 € pour les configurations ci-dessus, uniquement du 26 avril au 29 avril 2022 à 14 h 59 (c'est très précis). Cette offre est valable sur le site de Po.co et su Amazon plus tard dans la journée. Les coloris disponibles sont : noir, argent et jaune.