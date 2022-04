POCO Watch et Buds Pro Genshin Impact : les nouveaux accessoires connectés de la marque chinoise

POCO a le vent en poupe et ne se contente plus de proposer des smartphones au très bon rapport qualité-prix. Confiante, la marque chinoise lance donc ses accessoires connectés : la POCO Watch et les POCO Buds Genshin Impact Edition. Des produits qui ne prétendent pas révolutionner leur marché, mais simplement répondre aux besoins des utilisateurs qui aiment la marque et qui ont un budget serré.