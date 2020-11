POCO lance le M3 : un smartphone ultra endurant à partir de 159€

Le smartphone embarque un SoC Snapdragon 662. Une plateforme que l’on n’a pas énormément croisée cette année, mais qui s’intègre dans le milieu de gamme de Qualcomm. Notez que POCO n'offrira que 4 Go de RAM (LPDDR4X). Côté stockage, il faudra compter sur 64 ou 128 Go (UFS 2.2), extensibles via carte SD (jusqu'à 512 Go).

Les trois appareils photo du POCO M3 se décomposent comme suit : un capteur grand-angle de 48 mégapixels, un capteur de profondeur et un petit dernier dédié à la macro (2 mégapixels).