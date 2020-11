À la veille de son lancement, on sait déjà (presque) tout du Poco M3

Le Poco M3 tournera sous Snapdragon 662. Un SoC de milieu de gamme déjà aperçu chez Motorola ou realme récemment. Pour l’heure, on ignore encore combien de RAM et de stockage seront proposés. Au doigt mouillé, on suppose que le constructeur devrait proposer entre 6 et 8 Go de l’un, pour 128 ou 256 Go de l’autre.

Plus intéressant, le Poco M3 embarquera une gigantesque batterie de 6 000 mAh. C’est largement plus que n’importe quel autre smartphone d’entrée de gamme actuellement sur le marché. De quoi s’attendre à une endurance d’au moins deux jours, même en usage intensif.