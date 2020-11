Redmi déclinera ses Note 9 en 5G le 26 novembre

Plus costaud, le Redmi Note 9 Pro 5G passe à une diagonale de 6,67 pouces. Toujours de type LCD, l’écran afficherait néanmoins une fréquence d’affichage de 120 Hz. L’appareil photo avant passe à 16 mégapixels, et ce n’est plus trois mais quatre capteurs distincts que l’on retrouve au dos. Le module principal passe d’ailleurs à 108 mégapixels.

Pour ses performances et son modem 5G, le modèle Pro comptera sur un Snapdragon 750G. Il s’accompagnera de 6/8/12 Go de RAM et 64/128/256 Go de stockage. Sa batterie pointera à 4 720 mAh (recharge 33W).