Redmi Note 9 et Note 9 Pro : sortie en France le 9 juin pour 199€ et 299€

Présentés le mois dernier, les Redmi Note 9 et Redmi Note 9 Pro officialisent leur sortie en France.

Redmi Note 9 : un smartphone puissant et abordable

En France, le Redmi Note 9 sera disponible dans une unique version équipée de 3 Go de RAM et 64 Go de stockage (extensible). Un port jack 3,5 mm est au rendez-vous.

Le smartphone de 6,53 pouces profite d’un écran LCD affichant du Full HD+ (395 ppp). Côté fréquences, on reste sur 60 Hz. On remarque un poinçon au centre de l’écran, qui vient loger un appareil photo avant de 16 mégapixels. Un capteur d’empreintes est situé sur le côté droit de l’appareil.