Équipé d'une dalle AMOLED de 6,67 pouces, le Redmi Note 14 Pro jouira d'un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'une luminosité pouvant atteindre 2 500 nits. Sous le capot, on retrouvera le processeur Snapdragon 7s Gen 3 de Qualcomm, une puce récente destinée au segment milieu de gamme. Bien qu'il ne s'agisse pas du plus puissant de sa catégorie, il devrait offrir des performances amplement suffisantes pour la plupart des utilisateurs qui souhaiteront se l'offrir.

Le fabricant chinois n'a pas lésiné sur la mémoire, proposant des configurations allant de 8 à 16 Go de RAM couplées à un espace de stockage variant entre 128 et 512 Go. Cette flexibilité devrait permettre aux utilisateurs de choisir le modèle le plus adapté à leurs besoins et à leur budget, comme cela est désormais bien souvent le cas avec les smartphones actuels.