Les Redmi Note 13, 13 Pro et 13 Pro+ sont officiels… et déjà disponibles !

Sous le capot, on retrouve un SoC MediaTek Dimensity 7200 (4 nm, 8 cœurs @ 2,8 Ghz), jusqu'à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage UFS 3.1. C'est d'ailleurs là l'une des seules différences avec les Redmi Note 13 Pro 5G et Note 13 Pro 4G : le premier est équipé d'un Snapdragon 7s Gen 2 et le second d'un MediaTek Helio G99 Ultra, ainsi que d'un stockage en UFS 2.2.