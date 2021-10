Redmi annonce officiellement son Redmi 11 Pro

Blague à part, le Redmi Note 11 Pro conserve malgré tout ce qui a fait l'excellence de son aîné. Il s'équipe d'un dalle AMOLED de 6,67 pouces affichant du Full HD+ sur une fréquence de 120 Hz (échantillonnage 360 Hz). Une fine découpe est toujours de rigueur afin d'intégrer un appareil photo de 16 mégapixels.

Cette année, Xiaomi fait des infidélités à Qualcomm. Ses deux nouveaux smartphones carbureront au SoC MediaTek. Le modèle Pro, en l'occurrence, affiche un Dimensity 920. Il s'agit d'une puce gravée en 6 nm, évidemment compatible 5G, pourvue d'un CPU octo-core cadencé à 2,5 GHz. En Chine, le smartphone sera lancé dans des version 6+128, 8+128 et 8+256 Go de RAM. Notez qu'il n'est plus possible d'étendre le stockage avec une carte SD . La prise jack est, quant à elle, toujours de rigueur.