Vraie avancée ou gadget ? Le prochain smartphone de Xiaomi pourrait embarquer un écran 4K

Nous disions pareil lors de l'arrivée des écrans 1080p, mais plus la définition augmente, plus la question est cohérente : est-ce qu'afficher 8.3 millions de pixels a vraiment un intérêt sur un écran de moins de 16cm de diagonale ? Il suffit de voir la qualité proposée par un écran d'iPhone 13 et 13 Pro, pour ne citer qu'eux, pour se rendre compte que nous atteignons sans doute déjà la limite "utile". Ajouter toujours plus de pixels sur nos écrans ne serait peut-être pas une si bonne idée, tant pour l'autonomie du smartphone que pour l'intérêt que cela apporte.