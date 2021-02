Mi 11 Ultra : le fleuron de Xiaomi fuite et dévoile tous ses détails

Le design et la fiche technique du smartphone sont ainsi disponibles, avec une particularité frappante sur ce supposé Mi 11 Ultra : la présence d'un écran à l'arrière du mobile, juste à côté du bloc photo.

Cette dalle LCD est tactile, il est possible d'ouvrir une application et de naviguer par son intermédiaire. Mais, au vu de sa taille, l'intérêt semble très limité. L'usage qui semble le plus probable est la possibilité de prendre des selfies avec la caméra arrière.

Étrangement, la vidéo de 10 minutes ne nous montre jamais l'écran, ni la caméra frontale. Le bloc contenant les capteurs photo et l'écran secondaire paraît particulièrement proéminent.