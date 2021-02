Xiaomi nous donne rendez-vous le 16 février … pour une nouvelle conférence dédiée au Mi 11

Rendez-vous le mardi 16 février à 13h

On prend les mêmes et on recommence. Dans six jours exactement, Xiaomi reprendra l’antenne sur sa chaîne YouTube pour nous redire en quoi le Mi 11 est un smartphone exceptionnel. Vous pouvez déjà retrouver tous les détails à son propos dans notre article dédié.

Au programme de cette nouvelle conférence ? A priori pas grand-chose de neuf par rapport à celle de lundi dernier. L’événement étant surtout l’occasion pour Xiaomi de donner les dates et le prix de sortie de son nouvel appareil dans l’Hexagone.

Mais, comme chacun sait, le Mi 11 Pro et Mi 11 Lite sont toujours gardés sous silence chez Xiaomi. Peut-être le constructeur en profitera pour nous en dire un mot ? On en doute, cette conférence étant dédiée au marché français. On comprend donc qu’un énième rendez-vous sera prochainement fixé par Xiaomi pour nous présenter ces nouveaux modèles dans les prochaines semaines ou prochains mois.