Xiaomi dévoile un smartphone concept avec une dalle incurvée sur les 4 côtés et aucun branchement

Pour réaliser cette prouesse, Xiaomi explique avoir conçu un système pour plier le verre à 800 degrés Celcius sans le briser. La marque explique ainsi à The Verge que le mobile existe bel et bien et qu'il a nécessité le dépôt de 46 brevets concernant le design, l'écran, mais aussi pour démontrer son fonctionnement sans boutons physiques et sans ports.