Le Mi 11T Pro de Xiaomi devrait arriver en septembre avec une fiche technique alléchante

D'après The Pixel, le prochain smartphone haut de gamme de Xiaomi pourrait aussi profiter d'un tarif relativement abordable, estimé entre 570 et 650 dollars (soit entre 490 et 560 euros HT, environ). Lors de son arrivée en Europe, en fin d'année dernière, le Mi 10T Pro se monnayait pour sa part à 569 euros. Un tarif TTC sous la barre des 700 euros est donc envisageable pour le Mi 11T Pro, qui disposerait d'une fiche technique plus aboutie encore que son prédécesseur.

Il s'agirait d'ailleurs d'un des appareils les plus abordables à être équipé d'un Snapdragon 888. Beaucoup de puissance à un prix raisonnable en somme. Xiaomi préparerait également une version moins puissante, mais plus abordable de l'appareil : le Mi 11T « tout court » miserait lui aussi sur un écran OLED 120 Hz, avec un module photo principal de 64 Mp. Ces deux nouveaux mobiles devraient être annoncés courant septembre.