Le Samsung Galaxy S22 Ultra pourrait embarquer le même bloc photo que le S21 Ultra

Samsung devrait par contre améliorer la partie photo des modèles moins premium. Les Galaxy S22 et S22 Plus sont attendus avec un capteur photo principal de 50 Mp, contre 12 Mp pour les Galaxy S21 et S21 Plus . Ce n'est pas forcément un indicateur de hausse de qualité en soi, mais nul doute que Samsung saura exploiter ces nouveaux modules pour améliorer le rendu des photos.

La série des Galaxy S22 sera officiellement annoncée par Samsung en janvier ou février prochains. D'ici là, on peut s'attendre à de nombreuses fuites révélant les spécifications techniques et le design des appareils.