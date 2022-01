Découvrez les Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro 5G

Ce nouveau design adopte également des caractéristiques bienvenues côté durabilité : un verre Gorilla Glass 5 protègera l'écran, et le smartphone est certifié IP53 contre la poussière et les éclaboussures. Notons également que la prise jack est toujours de la partie.

Sous le capot, Redmi a jeté son dévolu sur un Snapdragon 695. Un SoC 5G de milieu de gamme de chez Qualcomm, gravé en 6 nm, qui embarque un CPU 8 cœurs (2,2 GHz) et un GPU Adreno 619. Le futur acheteur aura le choix entre 6 et 8 Go de RAM LPDDR4X et 64 ou 128 Go de stockage en UFS 2.2. Le port dédié aux cartes SD est toujours de la partie.

Comme son aîné, le Redmi Note 11 Pro 5G dispose d'une batterie généreuse de 5 000 mAh, rechargeable cette fois à 67 Watts. Le constructeur promet 50 % d'autonomie retrouvée en 15 minutes de charge seulement.

Enfin, pour ce qui est de la photo, le smartphone compte un grand-angle de 108 mégapixels (1/1.52" ; f/1.9 ; pixels de 2,1 µm), un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2.2 ; FOV de 118°) et un module macro de 2 mégapixels. À l'avant, c'est un module 16 mégapixels qui vous tirera le portrait.