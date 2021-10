Avec son 8i, realme présente le premier smartphone à écran 120 Hz sous la barre des 200 €

L'appareil est animé par une puce Helio G96 de Mediatek (8 cœurs, 2.05 GHz), et comprend 4 Go de RAM (+3 Go RAM virtuelle) pour 64 ou 128 Go de stockage. Une batterie de 5 000 mAh (recharge 18 W) s'ajoute à ça.

Au dos, on trouvera un trio d'appareils photo composé d'un grand-angle de 50 mégapixels (1/2.76" ; ƒ/1.8), et de deux capteurs 2 mégapixels (macro et profondeur). À l'avant, un module 16 MP se chargera de vous tirer le portrait.

Le smartphone est pourvu d'Android 11 et de la surcouche realme UI 2.0.