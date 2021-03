realme 8 Pro : le constructeur présente son nouveau smartphone équipé d'un capteur 108 mégapixels

Le realme 8 Pro est donc équipé d'un écran Super AMOLED HD de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 180 Hz et une luminosité maximale de 1 000 nits qui améliorerait le confort d'utilisation en plein soleil.

Concernant la fiche technique, realme a fait le choix d'un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, une puce de milieu de gamme qui devrait toutefois suffire pour les usages du quotidien et qui permet à la marque de proposer son nouveau modèle à un prix très agressif.

Il est également équipé de 8 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage, extensible via le port micro SD jusqu'à 256 Go. Le realme 8 Pro bénéficie également d'une certification Hi-Res Audio et d'une fonction double SIM pour utiliser deux lignes sur le même smartphone. Le tout fonctionne sous realme UI 2.0, une nouvelle interface qui apporte de nombreuses optimisations pour un lancement plus rapide des applications.

Côté autonomie, realme a intégré la charge rapide SuperDart 50 W qui recharge intégralement la batterie de 4 500 mAh en 47 minutes.