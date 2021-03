Realme 8 Pro : comment suivre la présentation en direct ?

C'est donc ce mercredi 24 mars 2021 à 15 h (heure de Paris) que se tiendra l'événement de lancement des Realme 8 et Realme 8 Pro. La diffusion pourra être suivie sur YouTube, via la vidéo en haut de cet article, et sur les réseaux sociaux du fabricant chinois. En plus des téléphones évoqués précédemment, la marque devrait en profiter pour détailler les caractéristiques de deux autres produits très attendus.