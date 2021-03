Le Realme GT 5G est officiel : le mobile le moins cher sous Snapdragon 888

Le Realme GT 5G est propulsé par la meilleure puce du marché pour un mobile Android : le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm. Il est associé à 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1, selon la configuration choisie.

L'autonomie est confiée à une batterie de 4 500 mAh, compatible avec une recharge filaire rapide de 65W. L'interface maison Realme UI 2.0 est basée sur Android 11, la dernière mise à jour majeure de l'OS mobile de Google.

L'appareil photo n'est pas en reste : il se compose d'un capteur principal de 64 Mp, d'un ultra grand-angle de 8 Mp et d'un objectif macro de 2 Mp. La caméra selfie de 16 Mp est intégrée dans un poinçon dans l'écran.

Disponible pour l'heure exclusivement en Asie, le Realme GT 5G est vendu 2 799 yuans (360 euros) dans sa version 8/128 Go et 3 299 yuans (425 euros) pour la variante 12/256 Go. Realme n'a pas communiqué de dates de lancement pour l'Europe, mais la branche britannique a confirmé une disponibilité internationale prochaine.