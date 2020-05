Realme annonce le X50 Pro Player, un smartphone gamer refroidi à l'aide de graphite

Côté design et esthétique, le mobile ne reprend pas les codes du genre : pas de couleurs vives comme le rouge ou le vert, ni d'élément superflu indiquant qu'il s'agit d'un smartphone gaming. Le X50 Pro Player ressemble énormément au X50 Pro 5G, avec le même châssis et la même dalle OLED 6,44 pouces, FHD+ et 90 Hz. C'est dans ses entrailles que se joue la différence.

On retrouve bien entendu un SoC Snapdragon 865 compatible 5G pour les performances. La puce est associé à de la RAM LPDDR5 ainsi qu'à 128 Go d'espace de stockage UFS 3.0 pour toujours plus de rapidité. La fonctionnalité HyperBoost 3.0 se charge de répartir de la meilleure manière l'attribution des ressources de l'appareil. La feature permet aussi de basculer du Wi-Fi à la 4G (ou 5G) sans aucun lag, pour ne pas être pénalisé lors d'une partie en ligne.

Le Realme X50 Pro Player dispose par ailleurs d'une batterie de 4 200 mAh compatible avec une technologie de recharge rapide 65W, lui permettant de passer de 0 à 100 % de batterie en seulement 35 minutes.

Rien de neuf toutefois par rapport au déjà excellent X50 Pro 5G.