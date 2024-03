Le smartphone Realme 12 Pro avec son objectif périscopique débarque en France à partir de 400 €

Comme nous l'avions évoqué en début d'année, Realme a fait appel à la crème de la crème pour dessiner ses nouveaux smartphones. À savoir Ollivier Savéo, artisan joaillier et Meilleur Ouvrier de France, qui a notamment travaillé avec Rolex. Le rendu final est séduisant, avec un bloc photo sur les deux appareils qui évoque les montres de l'horloger suisse, le tout accompagné d'un revêtement en cuir vegan qui paraît plutôt élégant. Avant d'équiper leurs appareils d'une coque, les utilisateurs pourront profiter de son « toucher 30 % plus doux que leurs prédécesseurs », qui ne se fait toutefois pas au sacrifice de la résistance à l'eau et à la poussière, puisque l'indice de protection IP65 étant ici de rigueur.

Aucun sacrifice non plus du côté des performances photo, loin s'en faut. Le Realme 12 Pro dispose d'un capteur principal Sony IMX882 de 50 mégapixels, d'un objectif ultra-grand angle de 8 mégapixels et d'un téléobjectif de 32 mégapixels avec zoom optique x2. Le Realme 12 Pro+, quant à lui, est équipé d'un capteur principal Sony IMX890 de 50 mégapixels et du même ultra-grand-angle que son petit frère. Mais, aussi et surtout, d'un Omnivision OV64B, un capteur photo périscopique que l'on retrouve normalement sur les smartphones haut de gamme.

C'est ce dernier qui est à l'honneur, puisqu'il propose un zoom optique x3, ainsi qu'un zoom numérique qui lui permet d'atteindre un zoom total x6. Les résultats présentés par Realme sont impressionnants, et le fabricant chinois n'hésite pas à mettre son appareil en concurrence avec l'iPhone 15 Pro Max ou le Samsung Galaxy S23 Ultra. C'est en matière de portraits que le Realme 12 Pro+ se montre le plus remarquable, avec un bokeh (flou de l'arrière-plan ou des objets placés en amorce) convaincant.