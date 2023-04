Une photo du Realme 11 Pro+ se dévoile, et son design est vraiment très classe

D'ici une poignée de jours, le fabricant chinois Realme lèvera le voile qui gravite autour de ses prochains smartphones haut de gamme : les Realme 11 Pro et 11 Pro+. D'après les premières informations dont nous disposons, ce dernier devrait être équipé d'un écran AMOLED Full HD +de 6,7 pouces avec bords incurvés. Celui-ci serait alimenté par un nouveau chipset Dimensity série 7 000 de MediaTek et embarquerait 16 Go de RAM. Enfin, il faudrait visiblement compter sur la présence d'une batterie de 5 000 mAh et sur 1 To de stockage.