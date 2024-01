Rolex se lance dans les smartphones avec l'aide de Realme

Sur X.com (anciennement Twitter), la page officielle de Realme a annoncé ce mercredi 10 janvier une collaboration pour le moins étonnante. En effet, le fabricant de smartphones a fait appel au savoir-faire de la marque suisse Rolex, et plus particulièrement aux mains expertes du designer Ollivier Saveo, pour habiller ses nouveaux smartphones : les Realme 12 Pro et Realme 12 Pro+.

Habitué à commercialiser des smartphones relativement accessibles en prix, Realme veut visiblement surfer sur l'expertise du célèbre fabricant de montres de luxe pour aborder le marché des appareils milieu de gamme d'une toute nouvelle façon.