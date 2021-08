realme GT Master Edition Series : le nouveau flagship de realme est officiel

Pour la photo, le modèle Explorer met à contribution un capteur principal Sony IMX766 de 50 Mp avec stabilisation optique de l'image. Le realme GT Master Edition compte quant à lui sur un module de 64 Mp. Dans les deux cas, ils sont accompagnés par une optique ultra grand-angle et un objectif macro. Pour les selfies, realme a intégré un capteur photo frontal IMX615 de 32 Mp.

Les prix et la date de disponibilité de la série GT Master Edition n'ont pas encore été communiqués par realme pour la France, mais on sait que les smartphones seront bien commercialisés dans l'Hexagone.

Aux États-Unis, le realme GT Master Edition est vendu au prix de 399 dollars avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et à 449 dollars pour la variante 8/256 Go.

Le tarif d'entrée du realme GT Explorer Master Edition a été fixé à 499 dollars pour la configuration 8/128 Go, et à 549 dollars en 12/256 Go.