realme souhaite écouler 100 millions de smartphones en deux ans

Lorsqu'une entreprise souhaite égaler en deux ans les ventes de smartphones des trois années précédentes, c'est qu'elle a de l'ambition et qu'elle semble savoir où elle va. Selon le directeur financier de la marque, Hsiang-wei Chung, la réussite actuelle est provoquée par le fait qu'ils répondent à la demande des consommateurs et consommatrices plus rapidement – et mieux – que d'autres marques.