Toujours plus cher, toujours plus cringe : voici un iPhone avec une Rolex intégrée... dessus

Précisons cependant que cette montre en or 18 carats est fonctionnelle (encore heureux nous direz-vous) et qu’elle est dotée d'un tableau de bord de voiture de course présent quant à lui pour faire joli. Si l’objet se veut en apparence extrêmement prestigieux, force est de constater que le prix, mêlé au manque d’utilité et d’ergonomie du produit, devrait provoquer une sortie de piste immédiate. À présent, nous avons hâte de découvrir quelle folie la marque Caviar intégrera à l’iPhone 15 l’année prochaine…