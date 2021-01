Lancement du Realme V15, un smartphone compatible 5G à tout petit prix

Pour contenir le prix du mobile tout en proposant une compatibilité 5G, Realme a fait le choix du SoC Dimensity 800U de MediaTek. Il est associé à 6 ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Au lancement, le smartphone tourne sous la surcouche logicielle de Realme basée sur Android 10, mais une mise à jour vers Android 11 est prévue rapidement.

L'autonomie est confiée à une batterie de 4 310 mAh qui supporte une charge filaire par USB-C ultra rapide jusqu'à 50W. Un port jack 3.5mm est bien présent pour la partie audio.

Le Realme V15 5G sera commercialisé en Chine à partir du 14 janvier 2021 à 1 499 yuans (190 euros) pour la version la plus abordable. Il coûtera l'équivalent de 250 euros hors taxe pour obtenir plus de mémoire vive, une différence qui paraît élevée au vu du prix du smartphone. On attend une communication de la marque sur une éventuelle sortie en Europe.