Le Redmi Note 11 fera des infidélités à MediaTek en Europe, et livre son prix

D'après le site ThePixel.vn, cité par Pricebaba, le Redmi Note 11 4G « Global » (comprendre : la version internationale) se déclinera en trois modèles distincts.

Ce qu'il faut surtout retenir pour le moment, c'est que cette version abandonnerait le SoC Helio G88 de MediaTek pour lui préférer un Snapdragon 680 de Qualcomm. Un modèle 4G annoncé le mois dernier, qui devrait offrir des performances très correctes pour le prix qu'en demandera Redmi (nous y reviendrons).

Ce smartphone sera configuré dans des versions embarquant 4, 6 ou 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage. D'après les sources de The Pixel, le ticket d'entrée serait fixé à 199$ — ce qui se traduit en général en un prix assez proche en France, autour des 200€.