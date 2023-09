Outre l'iPhone 12, quels autres smartphones ont déjà été retirés du marché pour des ondes trop puissantes ?

C'est une décision qui fera date, qui plus est en pleine présentation des iPhone 15 et de l'Apple Watch Series 9, en ce qu'elle frappe un iPhone commercialisé en 2020 et une marque surpuissante, en l'occurrence Apple. En effet, l'ANFR a demandé à Apple de retirer l'iPhone 12 du marché français à compter du 12 septembre 2023, ou bien de procéder à une mise à jour logicielle qui le remettra dans les clous de la réglementation sur la limite de débit d'absorption spécifique (DAS), autrement dit l'exposition du public aux ondes électromagnétiques dégagées par le mobile. Si cette décision fait le tour des médias, elle est pourtant loin d'être inédite dans le petit monde du smartphone.