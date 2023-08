Condamnée pour avoir ralenti ses iPhone 6 en douce, Apple va (enfin) payer son amende

Apple avait alors été accusée de vouloir sciemment ralentir ses anciens iPhone pour pousser leurs utilisateurs à les remplacer par de nouveaux modèles. La firme a toujours réfuté cette accusation d'obsolescence programmée, mais celle-ci a néanmoins débouché sur une action collective d'envergure en Amérique du Nord, regroupant pas moins de 3 millions de plaignants.

Elle a finalement abouti à un accord en mars 2020, prévoyant qu'Apple verse 500 millions de dollars au total pour mettre un point final à l'affaire et aux tracas judiciaires qui en avaient découlé. Plus de trois ans plus tard, la marque sort enfin le carnet de chèques. Ce long délai n'est toutefois pas du fait d'Apple, rapporte CNET.