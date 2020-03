Apple va payer jusqu'à 500 millions de dollars pour avoir ralenti ses anciens iPhone

Après deux ans de tumultes

Source : CNN

Ce montant pourrait augmenter ou diminuer selon le nombre de réclamations déposées, ce qui empêche de donner le montant exact de la somme totale à verser. Néanmoins, le géant américain peut déjà s'attendre à ce qu'il soit compris entre 310 et 500 millions de dollars.Ce règlement doit encore être approuvé par un juge le 3 avril. Cela mettra fin à une bataille juridique qui court depuis maintenant deux ans. En décembre 2017, après des plaintes de clients et d'analystes technologiques, l'enseigne a admis qu'elle utilisait des logiciels afin de ralentir ses iPhone d'anciennes générations.Dans un premier temps, Apple a affirmé que ces logiciels devaient résoudre des problèmes liés à l'utilisation des batteries li-ion, les ralentissements servant à protéger les composants. Mais aux yeux des plaignants, Apple a mis en place ces logiciels pour forcer ses clients à passer plus rapidement sur les dernières versions d'iPhone. Plus tard, Apple s'est excusée et a proposé des remplacements de batterie à des prix réduit (28 dollars, environ 25 euros en janvier 2018).Un an plus tard, le P.D.-G. d'Apple, Tim Cook, a admis que cette « promotion » était en partie responsable d'une baisse du chiffre d'affaires du groupe, malgré de bons résultats au second trimestre 2018 Aujourd'hui, Apple, qui n'a pas commenté la décision de la justice, s'apprête à dédommager les propriétaires concernés. CNN précise que «».