Xiaomi travaille sur le développement d'HyperOS 3, basé sur Android 16. Cependant, le constructeur abandonnerait certains smartphones haut de gamme avec cette nouvelle mise à jour. Vérifiez si votre smartphone sera éligible à cette mise à jour majeure.
Xiaomi prépare actuellement HyperOS 3, une nouvelle version de son système d’exploitation mobile, basée sur Android 16. Selon les informations disponibles, une version bêta devrait être proposée d’ici la fin du mois d’août 2025, suivie d’une version stable dans les semaines suivantes. Votre smartphone sera-t-il éligible ? Certains modèles haut de gamme seront abandonnés par le constructeur.
Les appareils non éligibles à HyperOS 3
La série Xiaomi Mi 11, dans son intégralité (y compris le Xiaomi 11 Lite 5G NE), ne recevra pas la mise à jour vers HyperOS 3. Ces appareils, sortis en 2021, ne seront plus supportés pour les mises à jour majeures.
La gamme Redmi Note 12, composée de smartphones milieu de gamme appréciés, est également concernée par cette exclusion. Aucun modèle de cette série ne pourra passer à HyperOS 3.
Les séries Poco M5 et Poco X5, destinées à un public recherchant des performances, mais au budget serré, ne figurent pas non plus parmi les appareils compatibles.
En Chine, pour la série Redmi K50, seule une exception est à noter : le Redmi K50 Ultra pourra bénéficier de la mise à jour, contrairement aux autres appareils de cette gamme initialement orientée gaming.
Quand sera disponible HyperOS 3 ?
Xiaomi n’a pas encore communiqué de date officielle pour le début du déploiement d’HyperOS 3. Selon des sources proches de l’entreprise, notamment le compte Digital Chat Station, une phase de test bêta devrait démarrer en août 2025. Si le développement suit le rythme habituel, la version stable pourrait être proposée aux utilisateurs à partir d’octobre 2025. Ces informations doivent cependant être confirmées par une annonce officielle.
Les utilisateurs des modèles concernés devront se contenter de leur version actuelle d’HyperOS ou envisager un changement de smartphone pour profiter des mises à jour. Tous les autres smartphones déjà éligibles à HyperOS 2, non mentionnés dans cette liste, devraient bénéficier de la mise à jour.