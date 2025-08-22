La série Xiaomi Mi 11, dans son intégralité (y compris le Xiaomi 11 Lite 5G NE), ne recevra pas la mise à jour vers HyperOS 3. Ces appareils, sortis en 2021, ne seront plus supportés pour les mises à jour majeures.

La gamme Redmi Note 12, composée de smartphones milieu de gamme appréciés, est également concernée par cette exclusion. Aucun modèle de cette série ne pourra passer à HyperOS 3.