Jusqu’à présent, seuls les détenteurs d’un Pixel pouvaient accéder aux bêtas d’Android 16. Dorénavant, ce n’est plus le cas : les développeurs peuvent en effet tester leurs applications sur une série de smartphones et tablettes issus de plusieurs fabricants. Parmi eux, nous retrouvons HONOR, iQOO, Lenovo, OnePlus, OPPO, realme, vivo et Xiaomi. Voici la liste des appareils (smartphones et tablettes) concernés :

Pour rappel, voici les tablettes et téléphones Pixel déjà compatibles avec la bêta d'Android 16 : Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold et Pixel 9a.