Souhaitant anticiper la sortie de nouveaux appareils Android, Google a changé ses habitudes et prévoit le lancement d'Android 16 pour le second trimestre 2025. Si la date exacte n'a pas encore été annoncée, plusieurs nouveautés de tailles sont d'ores et déjà disponibles dans la version bêta du système : meilleure adaptation des applications aux différents formats d'écran existants, amélioration de la qualité des photos grâce à la prise en charge du codec APV, nouveau type de notification avec barre de progression, etc.