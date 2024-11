Dans un post officiel, Mountain View a recensé les nouvelles API et fonctionnalités ajoutées à Android 16, à commencer par l’intégration du sélecteur de photos. Dans les grandes lignes, cette API offrira aux développeurs des outils destinés à permettre aux utilisateurs et utilisatrices de leurs applications d’accorder l’accès à leurs photos et vidéos à partir du stockage local et du cloud, sans nécessairement offrir l’accès à l’intégralité de la bibliothèque multimédia. Une manière de limiter les permissions au strict nécessaire, et, par extension, de préserver la confidentialité de fichiers non requis pour un usage standard des applis.