On le savait depuis quelques jours déjà, Google devrait modifier son traditionnel planning de lancement pour la prochaine version majeure d’Android. Bien que les versions majeures du système d’exploitation mobile sortent généralement au troisième ou au quatrième trimestre de chaque année, la firme de Mountain View a décidé de bousculer son monde pour 2025, et de miser sur le second trimestre. Alors, avril, mai ou juin ? Nos confrères et consœurs d’Android Headlines ayant des contacts bavards dans leurs petits papiers, il apparaîtrait qu’il faille plutôt viser juste un peu avant l’été.