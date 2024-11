Ce changement de stratégie devrait permettre à Android de proposer des mises à jour plus fréquentes et mieux réparties sur l'année. Les développeurs et les fabricants auront ainsi plus de temps pour s'adapter aux nouveautés, tout en offrant aux utilisateurs un système toujours à la pointe. Reste maintenant à voir si ce nouveau rythme de publication sera pérenne. Google a en tout cas promis de donner bientôt plus d'informations sur la première developer preview d'Android 16, qui pourrait arriver avant la fin de l'année.