L'arrivée d'Android 16 est attendue plus tôt que d'habitude cette année, avec une sortie prévue pour le milieu de l'année 2025. Si les dernières fuites se confirment, la phase de bêta du système d'exploitation pourrait même débuter dès ce mois-ci. À l'approche de cette période, de plus en plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités d'Android 16 émergent sur la Toile. Un nouveau rapport suggère une importante amélioration de l'écran de verrouillage pour mieux gérer le flot de notifications.