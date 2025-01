Les versions Developer Preview ont déjà permis d'entrevoir plusieurs évolutions majeures. Android 16 proposera notamment des contrôles de volume repensés, une interface utilisateur épurée et des fonctionnalités d'accessibilité améliorées. La mise à jour apportera également une optimisation de l'autonomie et introduira la prise en charge des dossiers médicaux. Ces nouveautés seront accessibles aux utilisateurs de Google Pixel 6, Pixel 6 Pro et, bien entendu, aux propriétaires de modèles plus récents.

Cela étant dit, en supposant que le message de l'ingénieur Google fasse effectivement référence à la date de sortie d'Android 16 Beta 1, cette dernière pourrait être disponible dans moins de deux jours à l'heure où nous écrivons ces lignes.