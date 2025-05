Verra-t-on dans les prochaines années un troisième grand système d'exploitation s'imposer aux côtés d'iOS et d'Android ? C'est possible, si l'on en croit cette information de XiaomiTime, selon laquelle Xiaomi, Oppo, Vivo et OnePlus discutent sur la possibilité de développer une version Android sans les services Google.

Xiaomi serait la marque qui pourrait servir de locomotive, avec un changement qui débuterait dès HyperOS 3. Selon la même source, il n'est pas encore sûr que les autres grandes sociétés chinoises suivent Xiaomi, si ce dernier venait à se lancer dans une autonomisation de Google.