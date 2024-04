Huawei parvient à bousculer la domination d’iOS et Android… En Chine

Pour booster la popularité de son OS mobile, Huawei s’est allié à différentes universités chinoises pour former les développeurs et développeuses à son écosystème. Le constructeur affirme également que le développement de logiciels pour HarmonyOS pourrait créer plus de 3 millions d’emplois. De quoi séduire le gouvernement chinois avec des promesses de protectionnisme économique symétrique à celles faites par les États-Unis.