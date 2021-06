HarmonyOS veut unifier tous les objets connectés : Huawei peut-il réussir son pari ?

Huawei a présenté des fonctionnalités alléchantes pour HarmonyOS, mais pour l'instant, nous ne pouvons que croire les promesses du constructeur en attendant d'avoir des produits compatibles entre les mains. Or on le sait bien, les fabricants ont souvent tendance à exagérer au moment de présenter nouveautés et fonctionnalités.

Introduit comme « révolutionnaire », le panneau de contrôle de HarmonyOS s'inspire très clairement de celui d'iOS. L'écran d'accueil a l'air bien pensé, mais là encore, Huawei est allé piocher les bonnes idées chez iOS et Android pour définir son interface.

L'intégration des widgets a l'air prometteuse et plus efficace que ce que l'on trouve actuellement sur iPhone et les smartphones Android en ce qui concerne l'accès aux informations et fonctions utiles. À noter que iOS 15 et Android 12 vont aussi s'améliorer à cet égard prochainement.