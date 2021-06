Avec HarmonyOS, Huawei veut réunir le meilleur d'Android et iOS, et plus encore

L'écran d'accueil rappelle fortement celui d'Android, avec quelques nouveautés disséminées ici et là. Des informations importantes s'affichent en restant appuyé sur l'icône d'une app, d'une manière un peu différente au menu contextuel que l'on connait mais sans non plus révolutionner le genre.

HarmonyOS prend aussi en charge l'authentification à multiple facteur pour le déverrouillage du smartphone ou pour effectuer des paiements. En plus des moyens biométriques connus sur mobile (reconnaissance faciale et empreinte digitale), l'OS pourrait coupler l'authentification aux données captées par une montre connectée pour vérifier qu'il s'agit bien de la bonne personne.

Huawei a annoncé par ailleurs DGraphicEngine, une technologie qui exploite le CPU en plus du GPU pour obtenir un rendu graphique plus fluide. L'architecture de HarmonyOS doit prémunir du ralentissement constaté sur les smartphones Android après trois ans d'utilisation pour garantir une meilleure durabilité des appareils. La marque promet moins d’énergie consommée pour les mêmes performances, une meilleure autonomie, ainsi qu'une expérience fluide et rapide sur le long-terme.