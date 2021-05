HarmonyOS, Watch 3, MatePad2 (et P50 ?) : le programme de la conférence Huawei ce mercredi !

La conférence peut être suivie par tous puisqu'elle est retransmise publiquement sur YouTube. Le live en question est disponible en tête d'article.

La conférence est programmée pour le mercredi 2 juin 2021 à 14 h (heure de Paris, GMT+2). « Nous allons présenter quelque chose de tout nouveau », tease timidement le constructeur.

L'événement doit mettre en avant HarmonyOS, le système d'exploitation développé par Huawei depuis que le fabricant n'est plus en mesure de recourir aux services de Google. Il s'agit d'un OS pensé pour créer un écosystème et une expérience homogène entre tous les futurs appareils de Huawei : smartphones , tablettes , montres connectées , laptops et bien plus encore avec potentiellement l'objectif de débarquer sur Smart TV et même sur le segment automobile.