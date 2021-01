Huawei : la bêta d'Harmony OS 2.0, dispo pour les P30 et Mate 30 Pro, se révèle en vidéo

Selon GSM Arena, qui rapporte l'information, Harmony OS 2.0 bêta 1 a commencé à s'inviter sur une série de smartphones, et notamment sur les Huawei P30 et Mate 30 Pro 5G. Plusieurs vidéos publiées sur Weibo et Twitter présentent l'interface et les applications

En apparence, Harmony OS 2.0 reprend l'interface EMUI 11, aujourd'hui disponible sur les smartphones Android de la marque. L'objectif est effectivement d'amorcer une transition en douceur pour les utilisateurs.