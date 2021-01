Huawei met à jour AppGallery, son store d'applications alternatif à Google Play

Huawei annonce ainsi un nouveau design plus « frais » pour une expérience utilisateur plus agréable. L'interface générale est évidemment relookée et permet de mettre davantage l'accent sur les applications et les jeux.

Une nouvelle section « Featured » permettra par exemple de découvrir les applications et les jeux du moment, sans oublier une section « Campaigns » qui réunit tous les bons plans.