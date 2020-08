Embargo américain : Huawei confirme que ses anciens smartphones seront toujours mis à jour

Plus optimiste que Google, Huawei ? Tout porte à le penser. Il y a deux jours, le géant du Web confirmait à demi-mot que c’était bien cette licence temporaire qui l’autorisait à publier des correctifs de sécurité sur les anciens appareils Huawei. Mais l’entreprise chinoise, récemment devenue premier constructeur mondial de smartphones, confirme aujourd’hui l’impact limité de cette échéance.

Sur Twitter et dans les colonnes de Huawei Central, un porte-parole de la firme de Shenzhen assure que « nos clients pourront continuer à recevoir des mises à jour et des services grâce à la forme de la communauté open-source et à nos capacités avancées de recherche et développement ».

« Pour les téléphones dotés de Google Play, toutes les applications téléchargées via Google Play et les Google Apps continueront à recevoir des mises à jour. Pour les smartphones qui n’intègrent pas Google Play, de nouvelles applications et des mises à jour peuvent être obtenues grâce à Huawei AppGallery ».