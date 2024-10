Chose promise, chose due : Huawei va rendre incompatible HarmonyOS avec les applications Android. À partir du 15 octobre 2024, le système d'exploitation s'invitera sur les smartphones Mate 60 et Mate X5, ainsi que sur la nouvelle tablette MatePad Pro. L'entreprise a déclaré que pas moins de 10 000 applications sont d'ores et déjà prises en charge par HarmonyOS Next. Si nous pouvons imaginer qu'il y aura une période inévitable de transition, Huawei précise que les applications disponibles au lancement couvriront les principaux besoins des utilisateurs.

Pour se préparer à de tels changements, Huawei a mis en ligne sa nouvelle plateforme en janvier dernier pour les développeurs. La société déclare d'ailleurs avoir « parcouru plus d'une décennie de développement d'écosystèmes et de systèmes d'exploitation étrangers en seulement un an », cela afin d'encourager un maximum d'entreprises à concevoir des versions natives de leurs applications sous HarmonyOS Next.