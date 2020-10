Huawei Harmony OS : le calendrier des premiers déploiements se dessine

Si le constructeur chinois brille toujours dans son pays, son image a été méchamment écornée à l’international. En cause, d’une part, les accusations d’espionnage dont Huawei fait l’objet et qui suscite une défiance grandissante à son encontre — notamment au niveau du matériel 5G. Ensuite, les sanctions américaines qui pèsent sur lui, et qui l’obligent depuis plus d’un an maintenant à se passer des Google Mobile Services (et donc du Play Store) sur ses smartphones Android.

Pire : les tensions grandissantes entre Pékin et Washington poussent certains des plus fidèles alliés de Huawei à changer leur fusil d’épaule pour ne pas se mettre à dos les États-Unis. C’est notamment le cas de TSMC, sans lequel Huawei n’est tout simplement plus en mesure de confectionner de chipsets pour ses smartphones.

Une situation pour le moins orageuse, qui pousse déjà Huawei à réduire la voilure. En 2021, la firme n’espère vendre « que » 50 millions de smartphones, contre plus de 190 millions cette année.

On comprend dès lors l’importance que revêt HarmonyOS pour l’entreprise. En développant un écosystème qui lui est propre, Huawei retrouverait son indépendance et pourrait envisager l’avenir avec plus de sérénité. Mais encore faut-il que le public réponde présent.